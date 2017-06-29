«Борнмут» выложит € 22,5 млн за защитника «Челси» Аке

Защитник «Челси» Натан Аке вернётся в «Борнмут», за который в сезоне-2016/17 играл на правах аренды. В январе главный тренер лондонцев Антонио Конте вернул голландца, но на поле в матчах АПЛ Аке вышел всего два раза. Контракт с «Челси» действует до лета 2020 года.
По информации Goal, руководство «Борнмута» готово выделить финансовые средства на покупку 22-летнего защитника. Сумма сделки составит € 22,5 млн. В футболке «Борнмута» Аке провёл 12 матчей и забил 3 гола.
31 мая 2017 года Натан Аке дебютировал за сборную Нидерландов.
Конте: досрочное возвращение из аренды — это не подачка для Аке