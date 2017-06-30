«Интер» продал нападающего Капрари в «Сампдорию»

«Интер» на своём официальном сайте официально объявил об уходе нападающего Джанлуки Капрари в «Сампдорию».
Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по информации Sky Sport Italia, сумма трансфера составила € 15 млн.
23-летний форвард в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Пескару» и забил 9 голов в 35 матчах Серии A.
В обратном направлении в скором времени должен проследовать словацкий защитник Милан Шкриньяр.
«Интер» расстался с тремя защитниками — Фабио Эгвельфи перешёл в «Аталанту», защитник Сенна Мьянге — в «Кальяри», а Эндрю Гравильон — в «Беневенто».
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