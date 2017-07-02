DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид представили клип на песню к ЧМ-2018

Социальный проект «Жить» представил песню «Команда 2018», посвящённую чемпионату мира — 2018 в России. В записи клипа приняли участие DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид.
«Команда — это не только 11 человек на поле, команда — это мы с тобой! Песня не столько о футболе, сколько о Команде как о важнейшей составляющей успеха в любой сфере. И неважно, в каком уголке страны ты живёшь, кем работаешь и чем занимаешься — в самый ответственный момент мы способны объединиться и стать настоящей командой!» — говорится в описании видео.
Видео доступно в YouTube.
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