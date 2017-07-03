Тельо: испытываю большой энтузиазм после перехода в «Бетис»

Бывший нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо, пополнивший ряды «Бетиса», прокомментировал свой переход в андалусский клуб. Тельо очень рад такому развитию событий и надеется на полноценную игровую практику в новой команде.
«Я очень счастлив и испытываю большой энтузиазм после перехода в «Бетис». Спасибо тем, кто выразил мне доверие», — написал футболист на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Как сообщал официальный сайт «Барселоны», сумма трансфера составляет € 4 млн. Кроме того, € 1 млн сине-гранатовые могут получить за счёт бонусов. Каталонский клуб оставил за собой право участвовать в будущей продаже игрока, который последние полтора года выступал на правах аренды за «Фиорентину».