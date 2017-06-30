«Бетис» объявил о соглашении с «Барселоной» по трансферу Тельо

«Бетис» и «Барселона» достигли соглашения о переходе нападающего Кристиана Тельо в клуб из Севильи. Как сообщает официальный сайт «Бетиса», 25-летний футболист в ближайшие дни прибудет в расположение клуба для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта, срок которого рассчитан до лета 2022 года.
Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что Тельо был близок к переходу в «Спартак», но в последний момент отказался ехать в Россию.
Последние полтора года Тельо выступал на правах аренды за «Фиорентину».