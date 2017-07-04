Пять российских «сборников» «Спартака» провели дополнительную тренировку

В 11-й день австрийского сбора «Спартака» на тренировочное поле в Филлахе вышли лишь те, кому нужно догонять работающих в Австрии с первого дня футболистов. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Участие в занятии приняли российские «сборники»: Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Георгий Джикия и Илья Кутепов, а также новичок «Спартака» Марко Петкович.
Утреннее занятие провели помощники Массимо Карреры — Аттила Малфатти, Хавьер Нойя Сальсес и Джиорджио Дурбано. Вечером у красно-белых также запланирована тренировка.
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