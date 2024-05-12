Стал известен клуб, в который может перейти вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл

Вратарь лондонского «Арсенала» Аарон Рамсдейэл может этим летом продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщает TBR Football.

По сведениям источника, «сороки» намерены к следующему сезону вернуть своего бывшего вратаря, а главный тренер «Арсенала» Микель Артета, сделавший выбор в качестве основного голкипера в пользу Давида Райи, не намерен препятствовать уходу английского вратаря. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что лондонцы попробуют вернуть своего экс-вратаря Войцеха Щенсного на случай ухода Аарона Рамсдейла.

25-летний Рамсдейл в нынешнем сезоне провёл в составе «Арсенала» 11 матчей, в которых пропустил 12 мячей и три раза сохранил ворота «сухими». Авторитетный немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 25 млн.