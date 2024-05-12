Игрок «Спартака» Хлусевич: при еврокубках было больше мотивации попасть в медали в РПЛ

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о ценности для своей команды медалей по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Если говорить о ценности медалей в РПЛ сейчас, то раньше была цель в них попасть, чем выше — тем лучше позиция в еврокубках: кто-то попадал в квалификацию, кто-то — в групповой этап. Наверное, раньше в этом плане было больше мотивации занять призовые места. Но почему бы и сейчас не побороться за медали?» — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от «Краснодара», занимающего третью строчку, на четыре очка. В оставшихся двух матчах сезона москвичи сыграют с «Рубином» и «Оренбургом».