Терри спел песню в честь перехода в «Астон Виллу»

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри исполнил песню в честь перехода в «Астон Виллу». Об этом говорится на официальной странице «вилланов» в «Твиттере». Полузащитник бирмингемского клуба Андре Грин запечатлел на видео выступление Терри.
Джон Терри перешёл в «Астон Виллу» 3 июля на правах свободного агента. Контракт 36-летнего защитника с клубом из Чемпионшипа рассчитан до конца сезона-2017/18.
Видео, на котором Терри исполняет песню, можно посмотреть на официальной странице Андре Грина в «Твиттере».
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