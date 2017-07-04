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Фанат «Астон Виллы» набил татуировку на задней части тела в честь перехода Терри

4 июля 2017, вторник. 12:10. Футбол

Болельщик «Астон Виллы», пообещавший набить тату в случае перехода Джона Терри в клуб из Бирмингема, сдержал слово.

Когда в прессе появилась информация о возможном переходе капитана «Челси» в стан «вилланов», один из фанатов на своей странице в «Твиттере» написал: «Если Терри перейдёт в «Астон Виллу», я набью его имя у себя на заднице».

Накануне было объявлено о переходе 36-летнего футболиста в клуб из Бирмингема. Болельщик сдержал слово и опубликовал фото в «твиттере». Напомним, что Джон Терри подписал с «Астон Виллой» однолетнее соглашение.

Фото татуировки можно посмотреть в «Твиттере».

«Астон Вилла» объявила о переходе Терри
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Астон Вилла Джон Терри Болельщики — Футбол Фото
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4 июля 2017, вторник
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