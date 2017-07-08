Вилья, Швайнштайгер и Кака сыграют за сборную всех звёзд MLS с «Реалом»

Пресс-служба MLS объявила имена 11 игроков, которые путём голосования болельщиков были выбраны в основной состав сборной чемпионата на Матч всех звёзд MLS с мадридским «Реалом». Игра пройдёт 2 августа в Чикаго.
В сборную всех звёзд североамериканского чемпионата вошли следующие игроки: вратарь Тим Ховард («Колорадо Рэпидз»); защитники Грегори Гарса («Атланта Юнайтед»), Дамаркус Бизли («Хьюстон Динамо»); полузащитники Грэм Зуси («Спортинг Канзас-Сити), Бастиан Швайнштайгер («Чикаго Файр»), Майкл Брэдли («Торонто»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»), Кака («Орландо Сити»); нападающие Давид Вилья («Нью-Йорк Сити»), Себастьян Джовинко («Торонто»), Неманья Николич («Чикаго Файр»).
Помимо основного состава в сборной всех звёзд MLS будет 13 запасных игроков. 11 из них выберет наставник команды — главный тренер «Чикаго Файр» Велько Паунович, ещё двух назовёт комиссионер лиги Дон Гарбер.