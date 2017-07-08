Федун: с чего вы взяли, что «Спартак» возьмёт Смолова?

Владелец «Спартака» Леонид Федун на церемонии награждения команды золотыми медалями за победу в РФПЛ в минувшем сезоне прокомментировал слухи о возможно переходе в клуб нападающего «Краснодара» и сборной России Фёдора Смолова.
Федуна спросили, возьмёт ли «Спартак» Смолова, на что владелец красно-белых ответил: «С чего вы взяли?»
Ранее появлялась информация о том, что Смолов отказался от перехода в «Зенит». Фёдор хочет продолжить карьеру в другом клубе и попросит владельца «Краснодара» Сергея Галицкого отпустить его. Предметный интерес к нападающему при этом проявляет «Спартак».
Смолов отказался перейти в «Зенит» и попросит Галицкого о трансфере в «Спартак»