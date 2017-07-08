«Вольфсбург» объявил о переходе из «Малаги» полузащитника Камачо

Полузащитник Игнасио Камачо перешёл из «Малаги» в «Вольфсбург». Контракт 27-летнего футболиста с «волками» рассчитан до 2021 года.
Немецкий клуб не разглашает деталей сделки, но, по данным СМИ, сумма трансфера составила € 15 млн. При этом «Малага» прежде требовала за своего футболиста не менее € 18 млн.
По итогам последнего сезона Камачо принял участие в 35 матчах чемпионата Испании. Футболист стал автором четырёх голов и двух результативных передач.
Фотографию Камачо можно посмотреть в «Твиттере».