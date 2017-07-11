«Рома» отдала боснийского защитника Жукановича в аренду «Дженоа»

Защитник «Ромы» Эрвин Жуканович отправился на правах аренды в «Дженоа», сообщает пресс-служба римлян.
Соглашение рассчитано до лета 2018 года. По соглашению между клубами «грифоны» будут обязаны выкупить боснийского футболиста при определённых условиях.
30-летний Жуканович перешёл в «Рому» в январе 2016 года из «Сампдории», но провёл в составе римлян лишь половину сезона. Летом 2016-го он отправился в аренду в «Аталанту», где провёл 19 матчей в Серии А в минувшем сезоне и не смог отметиться результативными действиями.