Промес: Роналдиньо был наибольшим источником моего вдохновения

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что кумиром его детства был экс-нападающий «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо.
«Кумиром моей юности был Роналдиньо. Мне нравилось в нём, что даже когда он получал красную карточку, то продолжал улыбаться. Он на самом деле любил футбол и демонстрировал это. За его игрой было приятно наблюдать. Я даже не смогу припомнить все его голы, все потрясающие финты. Он мотивировал меня брать мяч и просто наслаждаться им. Роналдиньо был наибольшим источником моего вдохновения», — рассказал Промес.
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