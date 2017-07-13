Автобус с футболистами ганского клуба «Асанте Котоко» попал в ДТП

Автобус ФК «Асанте Котоко» попал в ДТП, сообщает пресс-служба ганского клуба. Инцидент произошёл, когда команда возвращалась с матча из Аккры в Кумаси. Клубный автобус врезался в стационарный автомобиль.
«Некоторые представители команды были доставлены в больницу. Руководство просит членов клуба и общественность сохранять спокойствие и молиться за наших сотрудников. Полное заявление об инциденте будет сделано позже», — говорится на сайте клуба.
В СМИ появилась информация, что минимум один человек погиб, а среди получивших травмы оказался главный тренер Стив Полак, пишет ESPN FC.