Сарсания: Александр Кержаков закончил карьеру

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что лучший бомбардир в истории петербургской команды Александр Кержаков завершил карьеру футболиста. Сегодня, 13 июля, петербургский клуб объявил о назначении Кержакова на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».
«Могу подтвердить: Александр закончил карьеру. Решение было совместным. Теперь у него новая должность в клубе», — цитирует «Российская газета» Сарсанию.
В составе «Зенита» Кержаков провёл 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.