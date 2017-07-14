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«Боруссия» Д объявила о продлении контракта с Кагавой до 2020 года

14 июля 2017, пятница. 11:47. Футбол

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт немецкой команды, японский футболист продлил своё соглашение до лета 2020 года. Прежний контракт Кагавы с «Боруссией» был в силе до 2018 года.

«Мы очень рады, что Синдзи будет играть в течение следующих трёх лет. Он считается одним из самых опытных игроков и чрезвычайно важен для нашей молодой команды", — сказал в связи с этим спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

По итогам минувшего сезона 28-летний игрок принял участие в 21 матче Бундеслиги, отметившись 1 голом и 6 результативными передачами.

Кагава продлит контракт с «Боруссией» Д до 2020 года
Источник: Официальный сайт ФК "Боруссия" Дортмунд Сообщить об ошибке
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Боруссия Д Синдзи Кагава
Новости. Футбол
14 июля 2017, пятница
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