Кагава продлит контракт с «Боруссией» Д до 2020 года

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава достиг соглашения с руководством клуба относительно продления контракта, сообщает Bild.
Согласно информации источника, японский футболист продлит своё соглашение до лета 2020 года. Действующий контракт Кагавы с «Боруссией» в силе до 2018 год.
«Естественно, мы намерены продлить контракт с Кагавой. У Синдзи впечатляющая статистика в «Боруссии», и он всегда способен играть на поле определяющую роль. Кагава также доказал, что способен показывать свою игру и при высоком давлении», — сказал в связи с этим спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.
По итогам минувшего сезона Кагава принял участие в 21 матче Бундеслиги, отметившись 1 голом и 6 результативными передачами.