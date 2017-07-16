Алексис Санчес: я хочу играть в Лиге чемпионов

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес на вопрос о том, где он продолжит карьеру ответил, что хочет играть в Лиге чемпионов. В минувшем сезоне «канониры» заняли в АПЛ пятое место и сыграют в Лиге Европы.
«Я принял своё решение и теперь жду, что скажет „Арсенал“. Я хочу играть в Лиге чемпионов. Выиграть её — моя детская мечта», — цитирует Санчеса Radio Sport.
Ранее наставник «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что Санчес останется в лондонском клубе.
В прошлом сезоне чилиец забил за «Арсенал» 24 мяча в 38 матчах АПЛ.
Венгер уверен, что Алексис Санчес останется в «Арсенале»