Венгер уверен, что Санчес останется в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил уверенность, что чилийский форвард Алексис Санчес этим летом не покинет клуб. Также француз отметил, что намерен оставить в команде английского хавбека Джека Уилшира, который прошлый сезон провёл в аренде, играя за «Борнмут».
«Конечно же, Санчес останется в клубе. На данный момент между игроком и клубом осталось уладить совсем немного деталей. Мы с ними переписывались и всё было в порядке.
Что касается Уилшира, то я также думаю, что следующий сезон он проведёт в «Арсенале». Могу уверенно скаать, что ему нужно хорошенько потрудиться, чтобы вернуться и бороться за место в основе. Но если он будет готов, то будет близок к попаданию в состав", — цитирует Венгера FourFourTwo.