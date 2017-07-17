«Манчестер Юнайтед» стал фаворитом в гонке за Орье

«Манчестер Юнайтед» стал фаворитом в борьбе за защитника «ПСЖ» Сержа Орье, сообщает Football Italia со ссылкой на L'Equipe. Трансфер 24-летнего футболиста, который на прошлой неделе был выставлен парижанами на трансфер, оценивается примерно в € 25 млн.
Контракт Сержа Орье с «ПСЖ» действует до лета 2019 года. Ранее сообщалось об интересе к ивуарийцу со стороны «Ювентуса».
В минувшем сезоне Орье провёл 22 матча во французской Лиге 1 и отметился тремя результативными передачами. Также на его счету 5 матчей и 1 голевой пас в Лиге чемпионов.