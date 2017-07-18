Ракитич не хочет быть частью трансферной сделки «Барселоны» по покупке Верратти

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич и слышать не хочет о смене клубной прописки, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее испанские СМИ распространили информацию о том, что каталонский клуб может попытаться включить Ракитича в возможную трансферную операцию по приобретению полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. При этом также сообщалось, что испанский гранд помимо Ракитича предлагает парижанам и € 65 млн за Верратти, что не было подтверждено спортивным директором «Барселоны» Робертом Фернандесом. Самого Ракитича в стане сине-гранатовых всё устраивает. В марте текущего года 29-летний хорватский футболист продлил свой контракт до 2021 года и не представляет себя в другом клубе.