Триппьер подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Киран Триппьер подписал новый контракт с лондонским клубом.
Как сообщает официальный сайт «шпор», соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до 2022 года.
Триппьер перешёл в «Тоттенхэм» в июне 2015 года из «Бёрнли». За это время он сыграл в 41 матче, забил один гол и сделал 10 голевых передач.
В активе Триппьер один матч за сборную Англии. Он дебютировал за национальную команду в июне в товарищеском матче с командой Франции (2:3).
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