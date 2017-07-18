Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Божович: надеемся, что «Арсенал» преподнесёт сюрприз в матче с «Локомотивом»

18 июля 2017, вторник. 19:32. Футбол

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от выездного матча 1-го тура РФПЛ с «Локомотивом».

«Игра за Суперкубок мне понравилась. Матч был достоин финала. Когда первый тур чемпионата, тогда сюрпризы всегда возможны. Мы надеемся, что нам сегодня удастся преподнести сюрприз. А как будет — посмотрим.

Наверняка ещё будем работать на трансферном рынке. Мне очень жалко, что у Ткачёва небольшое повреждение. Сегодня он не может выступить. Думаю, в ближайшее время ещё будут приобретения», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Арсенал».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Арсенал Тула ФК Локомотив Миодраг Божович Сергей Ткачёв Травмы — футбол
Новости. Футбол
18 июля 2017, вторник
19:59 «Локомотив» — «Арсенал»: Гончаренко и Онопко присутствуют на матче
19:48 Фанаты «Локомотива» выступили против проведения матчей РФПЛ по будням
19:44 А. Кержаков: Головин – лучший футболист РФПЛ на данный момент
19:43 «Ницца» подписала контракт с Жалле
19:39 Болельщик «Спартака» из вип-ложи облил поклонников «Динамо» прозрачной жидкостью
19:32 Божович: надеемся, что «Арсенал» преподнесёт сюрприз в матче с «Локомотивом»
19:29 Сёмин: что значит «наигрывать молодёжь»? Надо играть, а не наигрывать
19:22 Сапета: «Динамо» в матче со «Спартаком» будет стараться играть только на победу
19:19 Калитвинцев: «Спартак» — раздражитель, но не более чем остальные соперники
19:16 «Вест Хэм» объявил о переходе Харта из «Манчестер Сити»
19:09 Каррера: знаю историю противостояния с «Динамо», к дерби надо подойти серьёзно
19:07 А. Кержаков: через год вижу себя чемпионом страны с «Зенитом» в другом качестве
18:58 «Астана» вышла в 3-й раунд квалификации ЛЧ, пройдя латвийский «Спартак»
18:50 «Зенит» отреагировал на новость о соломенной «Зенит Арене» картинкой со спичками
18:35 «Локомотив» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы
18:33 Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч со «Спартаком»
18:27 Коллина покинул пост куратора судейского корпуса Украины
18:19 «Спартак» определился со стартовым составом на матч с «Динамо»
18:12 Кассано спустя несколько часов передумал завершать карьеру и уходить из «Вероны»
18:05 Тренер женской сборной России Фомина: очень хочется творить историю и дальше
17:47 Венгер: «Арсенал» всё ещё готов укрепляться новыми игроками этим летом
17:30 Ф. Кэмпбелл близок к переходу в «Халл Сити»
17:18 Триппьер подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»
17:05 Тарханов: Григорьев — квалифицированный, опытный игрок, такой «Уралу» был нужен
16:42 В Бразилии сообщили, что Неймар принял предложение «ПСЖ»
16:39 Дортмундская «Боруссия» обыграла «Милан», Обамейянг оформил дубль
16:36 Полузащитник Григорьев подписал контракт с «Уралом»
16:28 Истрати: новичок «Краснодара» Иван — это бриллиант, который надо шлифовать
16:23 Вратарь женской сборной России: мне хотелось делать просто невероятные вещи
16:10 «Реал Солт-Лейк» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2. Видеообзор матча
16:03 В Ставропольском крае построили «Зенит-арену» из соломы
16:01 Силкин: «Динамо» даст бой «Спартаку» и не проиграет его
16:00 Погребняк: со здоровьем всё в порядке, готов сыграть со «Спартаком»
15:57 Мане вернётся в общую группу «Ливерпуля» на следующей неделе
15:51 Чоловяга: футбольный бог есть, и он был на стороне сборной России
15:48 В Германии сообщили, что Обамейянг останется в «Боруссии» Д на следующий сезон
15:40 Перишич, которым интересуется «МЮ», отправится с «Интером» в азиатское турне
15:30 Кассано решил покинуть «Верону» спустя 8 дней после подписания контракта
15:24 Медведев: матч на «Олд Траффорд» – самые сумасшедшие эмоции в моей жизни!
15:11 Брат Фёдора Чалова стал игроком «Шинника»
15:08 Испанская полиция объявила в международный розыск экс-президента CBF Тейшейру
15:05 Президент «Локомотива»: задача — быть в еврокубках и наиграть молодёжь
14:48 Роналду вновь готовится стать отцом, его девушка беременна
14:42 Морозова: для сборной России было важно стартовать с победы на чемпионате Европы
14:35 Вице-президент «Барселоны»: Неймар на 200% не перейдёт в другой клуб
Все новости RSS
Партнерский контент
Способен ли Канунников усилить "Спартак"?
Да
981 (9%)
Способен в РФПЛ, но никак не в ЛЧ
2852 (27%)
Нет
6608 (63%)
Проголосовало: 10441
Архив →
© championat.com, 2000–2017