Божович: надеемся, что «Арсенал» преподнесёт сюрприз в матче с «Локомотивом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от выездного матча 1-го тура РФПЛ с «Локомотивом».
«Игра за Суперкубок мне понравилась. Матч был достоин финала. Когда первый тур чемпионата, тогда сюрпризы всегда возможны. Мы надеемся, что нам сегодня удастся преподнести сюрприз. А как будет — посмотрим.
Наверняка ещё будем работать на трансферном рынке. Мне очень жалко, что у Ткачёва небольшое повреждение. Сегодня он не может выступить. Думаю, в ближайшее время ещё будут приобретения», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Арсенал».