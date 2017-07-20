«Зенит» интересуется полузащитником «Ювентуса» Ринконом

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон может продолжить карьеру в «Зените». Как сообщил на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио, петербургский клуб претендует на 29-летнего игрока сборной Венесуэлы наряду с «Фиорентиной» и «Аталантой».
Ринкон перешёл в «Ювентус» из «Дженоа» за € 8 млн в январе 2017 года, подписав контракт на 3,5 года. В общей сложности в минувшем сезоне Серии А хавбек провёл 29 матчей (16 за «Дженоа», 13 за «Ювентус») и отдал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что защитник «Лейрии» из третьего португальского дивизиона Томас Рукас продолжит карьеру в «Зените».