«Лейрия» сообщила о переходе российского защитника Рукаса в «Зенит»

Защитник «Лейрии» из третьего португальского дивизиона Томас Рукас продолжит карьеру в российском «Зените». Об этом сообщила пресс-служба клуба в «Инстаграме».
20-летний Рукас имеет литовское и российское гражданства. Центральный защитник занимался в детских футбольных школах Санкт-Петербурга, однако в составе «Зенита» не выступал. В активе Рукаса матчи за молодёжные команды «Сибири» и «Локомотива». В 2015 году он перешёл в «Лейрию», после чего на правах аренды успел поиграть за вторые команды «Хетафе» и лиссабонского «Спортинга».
В январе сообщалось, что Рукас проходил просмотр в грозненском «Ахмате».
На просмотре в «Тереке» находится 20-летний защитник Рукас