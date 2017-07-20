Сесар Навас: «Зенит» сразу показал амбиции, «ударил кулаком по столу»

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча казанского клуба с «Зенитом» во 2-м туре Премьер-Лиги (22 июля).
«Зенит» сразу показал амбиции, сделал серьёзную заявку, «ударил кулаком по столу», как говорят в Испании. Для команды, которая обновляется и только строится, очень важен такой успешный старт. По матчу в Хабаровске чувствовалось, что «Зенит» может прибавить. Это команда с большим запасом сил. У неё хорошие перспективы. «Рубин» начал не так удачно, но Курбан Бердыев — тренер, дающий результат. Поражения не поднимают настроения, но они важны, чтобы понять, что исправить в игре и стать сильнее. Под руководством Бердыева мы учились и росли после таких матчей.
Бердыев любит, чтобы в игре была скорость, динамика, чтобы игроки выигрывали много единоборств. Он требует навязывать борьбу сопернику. «Рубин» постарался всё это показать и в этом смысле был узнаваемой командой. Ошибки в обороне? Они тоже бывают нужны, чтобы футболисты поняли, как действовать правильно. Уверен, что таких ошибок в дальнейшем будет всё меньше и меньше.
Могу сказать одно: для команд, за которые я выступал, Петербург всегда был очень хорошим и важным выездом. «Зенит» был фаворитом, на фоне которого мы проверяли себя. Это особенно важно для игроков, которые не выступают в еврокубках, ведь «Зенит» по классу — команда Лиги чемпионов. Мне нравилось играть в Петербурге, иногда я даже приезжал сюда просто так: погулять, походить по магазинам. По своему опыту могу сказать, что «Казань Арена» вдохновляет показывать красивую игру. На новом стадионе в Петербурге я не играл, но, уверен, после финала Кубка конфедераций здесь сохраняется ощущение большого футбола", — цитирует Наваса официальный сайт «Зенита».