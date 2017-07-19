Сесар Навас: «Рубин» уже в этом сезоне поборется за титул!

Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас высказал своё мнение о последних изменениях в казанской команде и оценил её шансы на чемпионство.
«Рубин» меньше «Ростова» изменился кадрово, но там тоже новый тренер. Нужно немного времени, чтобы игроки поняли его требования и система Бердыева заработала идеально. Истинный «Рубин» вы увидите через два месяца, в сентябре. Это уже скоро. Уверен, что в этом сезоне казанцы включатся в борьбу за титул. Всё необходимое для этого у клуба есть – отличные футболисты и великий тренер", — заявил Навас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью эксклюзивное интервью с Сесаром Навасом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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