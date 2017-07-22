Петраков: дома так играть нельзя, в первом тайме был чистый хаос

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков раскритиковал игру своей команды в домашнем матче третьего тура первенства Футбольной национальной лиги с нижегородской командой «Олимпиец». «Томь» уступила со счётом 1:2, потерпев третье кряду поражение на старте нового сезона.
«В домашних играх так играть нельзя. Нам сегодня много чего не хватает: агрессии, технического исполнения, организации. Пока мои слова до ребят не доходят. Сегодня выпустили двоих нападающих, которые должны были грамотно бороться, но проиграть весь подбор, особенно в первом тайме… В первом тайме был чистый хаос. Игрой недоволен, играли фрагментарно. Желания и самоотдачи у некоторых игроков я просто не увидел. Замены, наверное, просто не усилили игру, к сожалению», — приводит слова Петракова интернет-издание «В Томске».
Петраков отметил, что многие задают вопросы, почему на поле не выходит вратарь Александр Мелихов. Сегодня он заменил Юрия Шафинского, который получил травму. «Вышел сегодня Мелихов и не смог помочь. Почему? Вопрос достаточно серьёзный. Почему вратарь делает такие ошибки?» — задался вопросом тренер.