«Бенфика» — «Халл Сити» — 0:1. Видеообзор второго победного матча Слуцкого

Английский «Халл Сити» в контрольном матче одержал победу над португальской «Бенфикой». Встреча проходила в Фару (Португалия) на стадионе «Алгарве» и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Леонида Слуцкого. Единственный гол на исходе часа игры забил Джаррод Боуэн.
Эта победа стала второй для российского специалиста у руля «Халл Сити», который он возглавил нынешним летом.
Ранее «Халл Сити» в контрольном матче потерпел поражение со счётом 1:2 от клуба «Оксфорд Юнайтед», а затем победил «Бристоль Сити» (2:1).
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».