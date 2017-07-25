Кан — Нойеру: голкиперы всегда были лучшими капитанами команды

Бывший голкипер и капитан мюнхенской «Баварии» Оливер Кан поздравил вратаря немецкого гранда Мануэля Нойера с получением капитанской повязки. Футболист сборной Германии сменил на этом посту повесившего бутсы на гвоздь Филиппа Лама.
«От всего сердца поздравляю, Мануэль. Голкиперы всегда были лучшими капитанами команды», — написал Кан на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Ранее Лам также одобрилрешение клуба, выразив уверенность в том, что чемпион мира 2014 года не подведёт и будет отличным капитаном.