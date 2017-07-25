Элбер: «Баварии» не нужно приобретать замену Левандовскому

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Элбер считает, что клубу нет необходимости приобретать форварда перед стартом очередного сезона. Бразилец сказал это в ответ на вопрос, нужно ли немецкому гранду приобретать замену нападающему Роберту Левандовскому.
«Думаю, „Баварии“ не нужно приобретать замену Левандовскому. Достаточно посмотреть тренировки „Баварии“, чтобы понять, что Левандовски — нечто сумасшедшее. Естественно, надо надеяться, что он не получит травмы, так как это стало бы проблемой. Однако у нас есть Мюллер и другие, которые способны в случае надобности заменить Левандовского», — цитирует Элбера Abendzeitung.
Румменигге: мы с Анчелотти согласны, что «Баварии» не нужна замена Левандовскому