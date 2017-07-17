Румменигге: мы с Анчелотти согласны, что «Баварии» не нужна замена Левандовскому

«Бавария» не нуждается в приобретении центрального нападающего, о чём сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге. Бывший футболист сборной ФРГ сказал это в ответ на вопрос, не нужен ли немецкому гранду футболист, способный при надобности заменить нападающего Роберта Левандовского.
«Мы с Анчелотти согласны в том, что „Баварии“ не нужна замена Левандовскому. Здесь нам нечего делать. За сезон Роберт проводит 90-95 процентов всех матчей», — приводит слова Румменигге tz.
Ранее Румменигге сообщил, что«Бавария» перестала интересоваться форвардом лондонского «Арсенала» Алексисом Санчесом.