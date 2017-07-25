Женская сборная России уступила немкам и не вышла из группы на чемпионате Европы

В заключительном матче группового этапа проходящего в Нидерландах чемпионата Европы среди женщин сборная России со счётом 0:2 уступила команде Германии.
Оба гола в этой встрече немки забили с пенальти — на 10-й минуте счёт открыла Бабетт Петер, а окончательный результат на 56-й минуте установила Дженнифер Марожан.
Таким образом, сборная России с тремя очками в активе не сумела выйти из группы, заняв третье место.
Итоговое турнирное положение в группе B: 1. Германия — 7 очков; 2. Швеция — 4; 3. Россия — 3; 4. Италия — 3.
Посмотреть голы можно в «Твиттере».
Женская сборная России проиграла Швеции в матче чемпионата Европы