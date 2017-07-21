Женская сборная России проиграла Швеции в матче чемпионата Европы

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин, проходящего в Нидерландах, сборная России встречалась с командой Швеции и потерпела поражение со счётом 0:2.
На 22-й минуте счёт открыла Лотта Шелин, а на 51-й минуте окончательный результат установила Стина Блакстениус.
Россия: Щербак, Кожникова, Макаренко, Зиястинова, Солодкая, Чоловяга, Морозова, Сочнева (Кисконен, 81), Смирнова, Черномырдина (Федорова, 66), Данилова (Карпова, 72).
25 июля команда Елены Фоминой сыграет с Германией в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.
Турнирное положение в группе B: 1. Швеция — 4 очка (2 матча); 2. Россия — 3 (2); 3. Германия — 1 (1); 4. Италия — 0 (1).
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