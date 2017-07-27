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Президент Польского футбольного союза выступил против финансового фейр-плей

27 июля 2017, четверг. 02:03. Футбол

Экс-полузащитник «Ювентуса», а ныне президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек высказался против финансового фейр-плей. По мнению Бонека, если владелец клуба обладает немалыми средствами, то ему нельзя запрещать их тратить.

«Существующие правила предельно ясны. Но если владелец того или иного клуба всё делает правильно, платит налоги, но при этом у него остаётся много денег, то почему нужно ограничивать его расходы? Трудно сказать кому-то: «Ты богат, но купить себе «Ролекс» ты не имеешь права». Единственное, что важно, — это избегать долгов клуба.

Финансовый оборот «Легии» — € 20 млн, а оборот мадридского «Реала» — € 500 млн. «Реалу» легко увеличить эту цифру до € 550 млн или даже € 600 млн, что мы видим каждый год, а вот «Легии» тяжело поднять её даже до € 21 млн. Финансовый фейр-плей бьёт только по маленьким клубам», — приводит слова Бонека La Repubblica.

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Источник: La Repubblica Сообщить об ошибке
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Теги
Финансовый фэйр-плей
Новости. Футбол
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