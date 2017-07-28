Пуйоль считает, что Неймар должен прояснить ситуацию со своим будущим

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль считает, что форвард каталонский команды Неймар должен сам объяснить, чего он хочет. В последние недели активно обсуждается возможный переход форварда в «ПСЖ». При этом сам бразилец никак не комментирует данную ситуацию.
«Я не знаю, что произойдёт с Неймаром. Он должен говорить и объяснить, что хочет сделать, потому что я не могу контролировать его или говорить за него.
Решение должно быть принято им. Я не ответственен за клуб, поэтому не знаю, решили ли они, что собираются делать.
Я не уверен, что он мечтает уйти, но игроку становится всё сложнее провести всю карьеру в одной команде.
Футбол меняется, хотя есть особые случаи — Лионель Месси, Серхио Бускетс и Андрес Иньеста", — приводит слова Пуйоля Marca.