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Глава Ла Лиги: если УЕФА проигнорирует нарушение «ПСЖ» ФФП, обратимся в суды

28 июля 2017, пятница. 21:10. Футбол

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что лига обратится в суды, если УЕФА проигнорирует возможное нарушение правила финансового фэйр-плей французским клубом «ПСЖ».

«Мы сделаем это, поскольку это нарушение правила УЕФА по части финансового фэйр-плей и правила конкуренции в Евросоюзе. Обратимся в УЕФА, а если они это проигнорируют, отправимся в швейцарский и брюссельский суды. Также не исключаем обращения в суды Франции и Испании. Обратимся с жалобой немедленно.

Связано ли это с возможным трансфером Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ»? Нет. Мы планировали делать это раньше появления слухов в СМИ. Не сделали этого до сих пор, поскольку сначала хотели поднять вопрос в УЕФА, но у президента организации Александера Чеферина не было времени. То, что я читаю в СМИ, беспокоит меня. Ла Лига не может сидеть сложа руки. Это вопрос не «Барселоны», а всего испанского футбола. Сегодня «Барселона», а завтра это может коснуться «Реала», «Атлетико» и других команд.

«Барселона» ничего не говорила нам по этому поводу, это является инициативой Ла Лиги. Приблизительно два месяца назад я рассказал президенту «ПСЖ» о том, что мы собираемся сделать, и назвал причины. Он разозлился на меня и сказал, что не понимает. Ла Лига должна защищать свои клубы в этой ситуации», – цитирует Тебас Mundo Deportivo.

Ранее европейские СМИ сообщали, что нападающий «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ» за € 222 млн. Такую сумму отступных в контракте игрока готовы заплатить парижане, чтобы усилиться бразильским форвардом.

УЕФА предупредил «ПСЖ» о возможном нарушении ФФП в случае трансфера Неймара
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ ФК Барселона Неймар Трансферы Финансовый фэйр-плей
Новости. Футбол
28 июля 2017, пятница
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