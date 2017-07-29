Жардим: амбиции «Монако» не изменились, мы работаем, чтобы завоёвывать трофеи

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим высказался о задачах монегасков в предстоящем сезоне.
«Несколько важных в прошлом сезоне игроков перешли в другие клубы. Все знают, в чём заключается наш проект. Мы помогаем раскрыться молодым игрокам. Теоретически, мы более уязвимы, но у наших новичков огромный потенциал. Трансферное окно ещё не закрыто. Наша цель – сформировать конкурентоспособную команду, чтобы достойно представить княжество Монако, как и в трёх прошлых сезонах.
Наши амбиции не изменились. Мы работаем, чтобы завоёвывать трофеи. Мы работаем с молодыми футболистами. Наш клуб не нацелен на покупку зрелых игроков. Мы работаем над настоящим и будущим», — заявил португальский специалист, слова которого приводит официальный сайт «Монако».
Жардим: хочу сохранить Мбаппе и работать с лучшими, но это не всегда возможно