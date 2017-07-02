Жардим: хочу сохранить Мбаппе и работать с лучшими, но это не всегда возможно

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим отметил, что клуб надеется сохранить в своём составе 18-летнего нападающего Килиана Мбаппе, в переходе которого заинтересованы «Реал» и «Арсенал».
«Я не разговаривал с ним, но он знает, как серьёзно мы работаем над сложившейся ситуацией, как сильно хотим сохранить его. Думаю, и он, и клуб примут оптимальное решение.
Конечно, я, как и любой тренер, хочу оставить сильнейших игроков, но в „Монако“ это не всегда возможно. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация. Сейчас важно полностью сосредоточиться на нашей работе, на развитии молодых талантов — а там будет видно, кто из футболистов останется», — приводит слова Жардима FourFourTwo.