Поддубский — о замене Друзина на 38-й минуте матча с ЦСКА: задохнулся человек

Тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился впечатлениями от поражения в выездном матче третьего тура РФПЛ с ЦСКА (0:2).
«Быстрый гол смутил. Появилась нервозность, много брака. Довбня и Баляйкин остались в запасе, потому что была ротация состава. Замена Алексея Друзина на 38-й минуте? Задохнулся человек.
В перерыве я с ребятами поговорил, успокоил их. Но всё равно присутствовала нервозность. Нам тяжело. Состав остался практически тот же, что и в ФНЛ. Будем доукомплектовываться», — передает слова Поддубского корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
«Деды» и «духи». Как ЦСКА выиграл первое «армейское» дерби в РФПЛ
Старожил чемпионата не стал делать поблажек новичку и без вопросов выиграл первое «армейское» дерби Москвы и Хабаровска в РФПЛ.