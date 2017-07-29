Кузьмин: после гола Сонга подумал, что «Рубин» ведёт — 1:0

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин поделился впечатлениями от победы в матче 3-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Кузьмин получил травму и был заменён на 45-й минуте.
«Игра получилась непростой, поскольку отыгрываться всегда непросто, тем более с такими командами. Мы очень рады и довольны, что одержали такую важную победу. Сложно говорить, почему мало что получалось в первом тайме. Пока мы перестраиваемся на новую систему, где-то что-то не получается. Во втором тайме играли по-другому, пока пытаемся наладить взаимодействие.
Переломным моментом игры стал наш первый забитый мяч, когда мы сравняли счёт. Честно сказать, из-за травмы я не видел гол «Арсенала» и потом не смотрел на табло, поэтому после забитого мяча Алекса Сонга подумал, что мы ведем — 1:0. Получил сильный ушиб в область колена, повреждение не давало на сто процентов продолжить матч.
Жаркая погода? Лучше пусть будет -5 и снежочек", — цитирует Кузьмина «Татар-информ».
Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ.