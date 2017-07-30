«Манчестер Сити» вновь попал под наблюдение УЕФА из-за финансового фэйр-плей

«Манчестер Сити» вернулся в список финансовых наблюдателей УЕФА после того, как потратил в летнее трансферное окно £ 220 млн (€ 245 млн), информирует The Telegraph.
В 2014 году «Манчестер Сити» вместе с «ПСЖ» был наказан за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП). УЕФА допускает предоставление некоторых послаблений, но эта опция не касается клубов, которые подвергались санкциям в течение трех последних лет. По правилам УЕФА убытки клубов не могут превышать £ 30 млн за три последних года.
«Ман Сити» рассчитывает улучшить баланс продажами Фернандо, Келечи Ихеаначо, Вильфрида Бони и Фабиана Делфа.
Без права на ошибку. Как цены на трансферы меняют футбол
Мнение о том, что в безумных трансферах всё-таки есть что-то хорошее.