«Боруссия» Д оплатит обучение Скудери, завершившего карьеру в 19 лет

Руководство дортмундской «Боруссии» окажет помощь бывшему полузащитнику молодёжной команды Дарио Скудери. В матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА с «Легией», который состоялся 14 сентября прошлого года, Скудери сломал ногу.
Из-за травмs 19-летний итальянец был вынужден завершить карьеру игрока. Sport1.de пишет, что руководство «Боруссии» окажет Скудери финансовую помощь и оплатит обучение бывшему футболисту. Дарио обратился в клуб с просьбой помочь получить кредит, чтобы изучать спортивный менеджмент, но в «Боруссии» решили взять все расходы на себя.
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