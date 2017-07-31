Экс-хавбек «Спартака» Макгиди выставил на продажу особняк стоимостью £ 1 млн

Бывший полузащитник московского «Спартака» Эйден Макгиди, который нынешним летом перешёл из «Эвертона» в «Сандерленд», выставил на продажу особняк стоимостью более £ 1 млн, сообщает Evening Times.
По информации издания, трёхэтажное жильё, которое располагается в области Саут-Ланаркшир на окраине Глазго, содержит в себе пять спален, игровой зал с баром и кинозал. 31-летний футболист живёт в особняке с женой и ребёнком. Отмечается, что Макгиди продаёт свой дом в связи с покупкой другого, ещё более внушительного особняка.
В прошлом сезоне Макгиди на правах аренды выступал за «Престон», в составе которого провёл 34 матча в Чемпионшипе, забив 8 голов и отдав 9 голевых передач.
Фото: rightmove.co.uk
Фото: rightmove.co.uk
Фото: rightmove.co.uk
Фото: rightmove.co.uk
«Сандерленд» объявил о переходе Макгиди