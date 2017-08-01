На тренировке «Боруссии» произошла стычка между Дембеле и Бюрки

Между двумя футболистами дортмундской «Боруссии» нападающим Усманом Дембеле и голкипером Романом Бюрки произошла стычка во время тренировки.
Что не поделили товарищи по команде — неизвестно, но другим игрокам, в частности защитнику Марку Бартре, пришлось сдерживать 20-летнего француза.
На прошлой неделе похожий инцидент произошёл на тренировке «Барселоны». Тогда сцепились нападающий Неймар и защитник Нелсон Семеду.
Ранее сообщалось об интересе к Дембеле со стороны «Барселоны».
Видео стычки между Дембеле и Бюрки можно посмотреть в YouTube.