175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Экс-игрок «Спартака-2» Синодзука будет выступать в чемпионате Японии

4 августа 2017, пятница. 10:46 Футбол

Бывший полузащитник «Спартака-2» Иппэй Синодзука продолжит карьеру в Японии. 22-летний футболист подписал контракт с клубом «Йокогама Ф. Маринос». Как сообщает пресс-служба японской команды, к своим новым партнёрам Синодзука присоединится 4 августа.

Хавбек перешёл в стан «Йокогама Ф. Маринос» в статусе свободного агента, так как летом у него истёк срок действия контракта со «Спартаком-2».

«Я очень горжусь тем, что я выступаю в отличном японском клубе, таком как «Йокогама Ф. Маринос». Я с нетерпением жду, чтобы внести свой вклад в команду с моим опытом в России и умением дриблинга», — отметил полузащитник.

Савичев, Синодзука и Федчук покинули «Спартак-2»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Спартак-2 Трансферы
Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
10:50 Бывший полузащитник «Анжи» Соуза стал игроком «Аль-Ахли»
10:46 Экс-игрок «Спартака-2» Синодзука будет выступать в чемпионате Японии
10:31 Роналду: если мои советники говорят, что проблем нет, значит их нет, они лучшие
10:28 Черевченко признан лучшим тренеров ФНЛ в июле
10:26 Экс-президент Франции Саркози – фигурант дела о проведении ЧМ-2022 в Катаре
10:01 «Челси» готов предложить £ 50 млн за ван Дейка
09:54 Болельщики «Барселоны» начали сжигать футболки Неймара
09:41 Веретенников: не радует, что Кержаков не побил мой рекорд в чемпионатах России
09:35 Доннарумма: благодарен болельщикам «Милана» за тёплый приём, я этого не ожидал
09:32 Нападающий «Локомотива» Ари хочет купить бразильский клуб
09:24 Лукас Перес согласовал условия контракта с «Фенербахче»
09:13 Аскасибар: приятно присоединиться к «Зениту»
08:04 «Ювентус» согласен взять А. Гомеша или Р. Алькантару как часть оплаты за Дибалу
07:44 Игроки «Шапекоэнсе» выйдут на матч с «Барселоной» в футболках с 71 звездой
07:04 Мельгарехо: в сборную Парагвая вызывают всех, но только не меня
07:00 «Зенит» уступил «Бней Иегуда», но вышел в следующий раунд Лиги Европы. Фотообзор
06:41 Экс-защитник «Спартака» Сухи стал новым капитаном «Базеля»
06:10 Лукас Моура: добро пожаловать в «ПСЖ», мой друг Неймар
05:50 «Галатасарай» объявил о прибытии в Стамбул полузащитника «Ман Сити» Фернандо
05:30 Самедов — о словах Григоряна про Базелюка: меня бы такое явно не замотивировало
05:01 Аскасибар, которым интересовался «Зенит», сыграл последний матч за «Эстудиантес»
04:50 Криворучко: у «СКА-Хабаровск» не всё получается, но Москва не сразу строилась
04:35 Мельгарехо: в начале карьеры в России не знал, как попросить воды или хлеба
04:20 Венгер о трансфере Неймара: когда целая страна владеет клубом, всё возможно
04:08 Самедов: за эти три тура поняли, что «Спартак» ждёт очень трудный сезон
03:45 Фекир о переходе Неймара: уйти из «Барселоны» ради Лиги 1 – просто безумие
03:33 «Люнгбю» — «Краснодар» — 1:3. Видеообзор матча
03:14 Тарасов: в «Локомотиве» погоду делают братья Миранчуки
03:02 «Реал» в серии пенальти обыграл сборную звёзд MLS. Видеообзор матча
02:40 Пеле — Неймару: удачи в твоём новом вызове
02:40 Сычёв получил травму задней поверхности бедра в матче ПФЛ
02:04 Определились все возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф ЛЕ
01:45 «Брага» на 121-й минуте вырвала у АИК путёвку в раунд плей-офф Лиги Европы
01:38 Россия укрепила позиции в таблице коэффициентов еврокубкового сезона
01:25 Мамаев о матче с «Люнгбю»: когда бил пенальти, особо не нервничал
01:19 Наставник «Люнгбю»: к «Краснодару» нужно относиться с большим уважением
01:14 Шалимов: при счёте 2:0 «Краснодар» перестал прессинговать на чужой половине поля
01:06 «Зенит» проиграл в домашнем матче Кубка УЕФА/Лиги Европы впервые с 2008 года
00:59 Тысячи болельщиков не могли покинуть Крестовский остров после матча «Зенита»
00:54 Луис Адриано: у нас с Промесом есть всё, чтобы забить за сезон 35-36 голов
00:51 Лумб: «Краснодар» — большой клуб, но «Люнгбю» разочарован поражением
00:39 Неймар выступил с видеообращением по поводу перехода из «Барселоны» в «ПСЖ»
00:22 Манчини поблагодарил болельщиков за поддержку на матче «Зенит» — «Бней Иегуда»
00:03 Гол экс-хавбека «Локомотива» Ибричича помог «Домжале» выбить «Фрайбург» из ЛЕ
00:01 Бубнов: ротация не оправдание для «Зенита»
Все новости RSS
Партнерский контент