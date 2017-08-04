Экс-игрок «Спартака-2» Синодзука будет выступать в чемпионате Японии

Бывший полузащитник «Спартака-2» Иппэй Синодзука продолжит карьеру в Японии. 22-летний футболист подписал контракт с клубом «Йокогама Ф. Маринос». Как сообщает пресс-служба японской команды, к своим новым партнёрам Синодзука присоединится 4 августа.
Хавбек перешёл в стан «Йокогама Ф. Маринос» в статусе свободного агента, так как летом у него истёк срок действия контракта со «Спартаком-2».
«Я очень горжусь тем, что я выступаю в отличном японском клубе, таком как «Йокогама Ф. Маринос». Я с нетерпением жду, чтобы внести свой вклад в команду с моим опытом в России и умением дриблинга», — отметил полузащитник.
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