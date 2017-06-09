Савичев, Синодзука и Федчук покинули «Спартак-2»

«Спартак» объявил о расставании с тремя футболистами, выступавшими за вторую команду красно-белых.
В связи с истечением срока действия трудовых договоров уходят полузащитники Константин Савичев и Иппэй Синодзука, а также нападающий Артём Федчук.
«Мы благодарим Константина, Иппэя и Артёма за время, проведённое в составе красно-белых, и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
В прошедшем сезоне 23-летний Савичев провёл в ФНЛ 30 матчей, 22-летний Синодзука — 15, а 22-летний Федчук — 32 игры.
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