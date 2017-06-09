Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Савичев, Синодзука и Федчук покинули «Спартак-2»

9 июня 2017, пятница. 17:39. Футбол

«Спартак» объявил о расставании с тремя футболистами, выступавшими за вторую команду красно-белых.

В связи с истечением срока действия трудовых договоров уходят полузащитники Константин Савичев и Иппэй Синодзука, а также нападающий Артём Федчук.

«Мы благодарим Константина, Иппэя и Артёма за время, проведённое в составе красно-белых, и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне 23-летний Савичев провёл в ФНЛ 30 матчей, 22-летний Синодзука — 15, а 22-летний Федчук — 32 игры.

Пантелеев продлил контракт со «Спартаком»
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Спартак-2 ФК Спартак Артём Федчук
Новости. Футбол
9 июня 2017, пятница
17:51 Стал известен стартовый состав сборной России на матч с командой Чили
17:41 Сампаоли: Месси будет лучшим игроком мира до завершения карьеры
17:39 Савичев, Синодзука и Федчук покинули «Спартак-2»
17:30 Измайлов: мне понравился энтузиазм руководителей московского «Арарата»
17:25 Состав «Тосно» пополнил голкипер «Енисея» Опарин
17:18 Нигматуллин: Слуцкому по силам вывести «Халл Сити» в Премьер-лигу
17:18 Лучшим тренером сезона в ФНЛ признан Калитвинцев
17:14 Пантелеев продлил контракт со «Спартаком»
17:12 «Интер» объявил о назначении Спаллетти на пост главного тренера
16:59 Cборная России 14 июня проведёт открытую тренировку для болельщиков
16:55 «Сибирь» продлила контракт с главным тренером
16:46 Источник: Мората согласен перейти в «Манчестер Юнайтед»
16:35 «Урал» ведёт переговоры по переходу Коломейцева
16:30 Дуглас Коста может продолжить карьеру в «Зените»
16:21 «Кристал Пэлас» рассмотрит кандидатуру де Бура на пост главного тренера
15:50 «Реал» предложит Зидану продлить контракт до 2020 года
15:39 Игнатьев: выход Слуцкого на английскую футбольную арену — прорыв для нас
15:34 «Ростов» объявил о переходе Паршивлюка
15:30 «Вольфсбург» объявил о продлении контракта с Марио Гомесом до 2018 года
15:21 Веретенников покинул пост главного тренера молодёжной команды «Оренбурга»
15:14 Болельщики «Фортуны» хотят установить статую тяжелобольному Риксену
15:08 Аргентина благодаря голу Меркадо обыграла Бразилию
15:02 Экс-тренер «Сандерленда» Мойес оштрафован на £ 30 тыс за оскорбление журналистки
14:54 Д. Билялетдинов: переговоры с ФК «Арарат» — полнейший бред
14:53 Песьяков перешёл из «Спартака» в «Ростов»
14:37 Абаев подписал контракт с «Ростовом»
14:33 Вайсс: Джано не может играть, жаловался на травму, я отпустил его из сборной
14:29 «Байер» назвал имя нового главного тренера
14:19 Кульков: Слуцкому будет сложно в «Халл Сити», но у него есть шансы
14:13 Созин: Слуцкий мог бы получать в России гораздо больше, но он поехал в Англию
14:12 Кучук – новый главный тренер «Ростова»
14:09 В первом туре ФНЛ сезона-2017/18 «Крылья Советов» сыграют с «Лучом-Энергией»
14:00 Болельщики «Зенита» признали Данни лучшим игроком сезона-2016/17
13:58 «Хоффенхайм» продлил контракт с главным тренером Нагельсманом
13:57 Сборная Новой Зеландии прибыла в Россию для участия в Кубке конфедераций
13:51 Д. Билялетдинов: желаю Слуцкому терпения, Англия — не Россия
13:44 ЦСКА поздравил Слуцкого с назначением на пост главного тренера «Халл Сити»
13:38 «Арсенал» объявил об уходе Саного и ещё троих футболистов
13:31 В «Халл Сити» объяснили, почему решили назначить главным тренером Слуцкого
13:25 Хаби Алонсо: всё больше осознаю, что теперь мне многого не хватает
13:21 Гамула: конечно, Бердыев вернёт «Рубин» в чемпионскую гонку
13:02 Слуцкий: очень рад стать главным тренером «Халл Сити»
12:56 «Халл Сити» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
12:55 Клюйверт покинет «ПСЖ»
12:51 «Спартак» поспорит с «Зенитом» за хавбека «Интера» Брозовича
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как закончится товарищеский матч Россия - Чили?
Архив →
© championat.com, 2000–2017