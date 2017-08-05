Карпин: не согласен с мнением, что у меня в «Спартаке» не получилось

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых ответил на вопрос о том, есть ли у него объяснение, почему у Массимо Карреры в должности наставника красно-белых получилось, а у Карпина и Дмитрия Аленичева — нет.
«Для вас чемпионство – это «получилось», а второе место – «не получилось»? Я не согласен. Второе место – это тоже «получилось». Тогда были другие условия и другие соперники. Допустим, у «Зенита» был Халк, а в прошлом сезоне его не было. У ЦСКА раньше были моложе Березуцкие и Игнашевич. Раньше был сильный «Рубин», а прошлом сезоне он был плох», — сказал Карпин.
На вопрос о том, значит ли это, что он склонен считать, что «Спартак» стал чемпионом, потому что соперники были слабы, Карпин ответил: «Нет, «Спартак» стал чемпионом, потому что был сильнее всех. Но сравнивать разные сезоны я бы не стал. Везде были свои условия».
Под руководством Карпина «Спартак» два раза становился серебряным призёром чемпионата России (2009, 2011/12).
Полное интервью с Карпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.